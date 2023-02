Monica Iozzi  revela que já foi agredida por um ex-namorado: “No primeiro sinal, acabou!”

A atriz dá dicas para outras mulheres perceberem quando estão em um relacionamento tóxico e as influencia a saírem dele o mais rápido possível.

Em sua participação no podcast “Desculpa Alguma Coisa”, que é comandado pela colunista Tati Bernardi, a atriz Monica Iozzi abriu seu coração a respeito de um relacionamento abusivo que enfrentou, no qual chegou a ser agredida pelo ex-companheiro.

Enquanto falavam sobre comportamentos abusivos em relacionamentos e davam dicas para meninas mais novas sobre o que devem observar e não aceitar em um relacionamento, Mônica resolveu partilhar a sua própria experiência no assunto.

“Esse meu namorado, o primeiro sinal foi que ele falou que não queria mais que eu saísse sem sutiã. E daí a coisa foi degringolando até o dia que ele me bateu”, iniciou a atriz.

Em seguida, Mônica orienta que as outras mulheres prestem bastante atenção em seus parceiros, alertando-as de atitudes agressivas que, provavelmente, serão transformadas em verdadeiras agressões físicas.

“Então, com certeza eu voltaria [no tempo] para falar: no primeiro sinal, acabou. O cara que grita com você e dá um soco na parede, o próximo soco é na sua cara”, concluiu Iozzi.