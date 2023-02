Monica Iozzi fala sobre relação abusiva: “Ele me bateu”

Comunicadora usou sua voz para dar um aviso a todas as mulheres sobre o relacionamento tóxico que viveu no passado

Mônia Iozzi deu detalhes sobre uma relação abusiva em entrevista para o videocast Desculpa Alguma Coisa, apresentado pela escritora Tati Bernardi. A comunicadora usou a sua voz para fazer um apelo às mulheres sobre os relacionamentos tóxicos.

“Esse meu namorado, o primeiro sinal foi que ele falou que não queria mais que eu saísse sem sutiã. E daí a coisa foi degringolando até o dia que ele me bateu. Então, com certeza eu voltaria para falar: no primeiro sinal, acabou. O cara que grita com você e dá um soco na parede, o próximo soco é na sua cara”, afirmou.

Tati ainda diz que a situação já aconteceu com ela e ela chegou a falar com uma advogada. “E aí eu comentei com uma advogada e ela falou para mim: isso aí não é ‘olha como eu sou controlado, eu arrebento a porta e não faço nada com você’, isso aí é o recado ‘a próxima é na sua cara’”, disse.