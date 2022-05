Mônica Iozzi defende Anitta no Peru: “Todo lugar que a gente passa aqui está tocando Anitta”

Apresentadora postou stories ouvindo Anitta na rádio e marcou a localização de Cusco

Sensata e nada mais! Mônica Iozzi passava por Cusco quando gravou nos stories que a rádio do Peru não para de tocar nosso cristal brasileiro, Anitta. A apresentadora não teve papas na língua na hora de mandar um recado para os brasileiros que desvalorizam o sucesso da cantora. (alô unidos da direita)

“Estou no Peru, toda hora toca na rádio, Anitta. Então se você é um desses chatos que diz que ela só faz sucesso mundial, porque o brasileiro não sei o que, então se liga, meu filho. Todo lugar que a gente passa aqui está tocando Anitta”, dispara a apresentadora.

Marquem os haters nesse vídeo da kinga Mônica Iozzi jogando a verdade sobre o sucesso da @Anitta! pic.twitter.com/w3BPZtdIHQ — Carlinhos ❤️‍🔥💔 || #ANICHELLA (@carlosalbanno) May 9, 2022

É importante ressaltar que ‘Envolver’ é o primeiro hit da Anitta que ganhou proporções internacionais que marcaram sua carreira, e no meio dessa história chegaram a desconfiar dos números da cantora e do seu #1 no Top Globais no Spotify.

Mesmo fora do país, Mônica representou. É importante olhar para a cultura do Brasil com amor, porque funk, rebolado e pouca roupa faz parte da cultura brasileira sim! E os incomodados de esquerda que lutem para aceitar.

Já dizia minha amiga Melody, falem bem ou falem mal, mas falem de mim.