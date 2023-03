Momentos antes de ser preso, Mc Paiva desabafa sobre pedidos da mãe: “Fora de si”

A mão do cantor o intimidou por meio de um áudio em que afirma que se não fosse atendidas suas exigências ela poderia gerar consequências

Não é novidade para ninguém que Mc Paiva foi preso no interior de São Paulo, mas o que está chamando a atenção da web é o comportamento da mãe do cantor, fazendo pedidos que extrapolam as estribeiras. Michelle Xavier pede imóveis e um carro e diz que se não for atendida pode haver consequências. O cantor afirma que não tem como atender aos pedidos.

“Estou com uns problemas familiares, que estão mexendo emocionalmente comigo, e profissionalmente atrapalhando minha carreira, referente a minha mãe”, disse nos stories.

De acordo com o R7, Michelle pede imóveis, carros e um celular. “Amanhã, lá para às 10h, quero que você ligue para o Marcos para a gente ver os apartamentos. Quero almoçar no shopping e também quero ver o meu carro. Quero ver essas três coisas, se por um acaso não der, haverá consequências”, disse.

“Única coisa que queria era que ela tivesse orgulho de mim. Antes de eu ser Mc Paiva sou o filho dela Davi. Sei que casa, carro, celular, moto, essas coisas, bem materiais, não compram amor. Sei bem disso, por isso que sempre estou na casa dela”, lamentou o mc.