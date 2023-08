Modelo que foi fotografada sem calcinha ao lado de Itamar Franco, Lilian Borges, faz topless após mastopexia

Ela fala sobre a importância das mulheres se sentirem bem consigo mesmas, independente de sua idade, e ressalta que a vulgaridade está no olhar das outras pessoas.

O empoderamento feminino é tudo, não é mesmo? No auge de seus 59 anos, a modelo Lilian Borges publicou em seus instagram uma foto, fazendo topless na Itália, onde ela mora há mais de 20 anos, após fazer uma mastopexia.

Na legenda de sua publicação, Lilian ressalta a importância das mulheres se sentirem bem consigo mesmas, independente de suas idades, afirmando que onde ela vive o topless não é considerado vulgar, pelo contrário, é muito comum.

“É verdade. Aos 59, fiz mastopexia nos seios. Mas acho que uma mulher como eu que nunca mais fez nada pode se permitir aos 59 arrumar os seios que sempre foram naturais e lindos por natureza e colocar um pouco com o mastopexia. E na Itália é natural fazer topless, não tem nada de vulgar. A vulgaridade está na alma de pessoas que não são nobres em sentimentos e ações. Isso é tudo!”, legendou a modelo.

Vale lembrar que, ela, que ficou extremamente conhecida, após ser fotografada sem calcinha, ao lado do ex-presidente da República, Itamar Franco, no Carnaval de 1994, em entrevista ao programa do Gugu, em 2016, revelou que um dos principais motivos para ter deixado o Brasil foi o medo e a depressão que tomou conta de seus ser, após a polêmica foto, ser divulgada para todo o Brasil.

“Um dos motivos que fui embora do Brasil é que fiquei com medo. Entrei um pouco em depressão, fui na praia do Ceará, me isolei por dez dias. E pensei, ‘o que eu tô fazendo?’ Eu não fiz nada de mais. Por que eu devo me esconder?”, revelou Lilian.