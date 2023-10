Modelo desaparecido Ricardo Merini é encontrado morto em São Paulo

Ricardo estava desaparecido há uma semana e foi encontrado morto no centro de São Paulo, o caso segue sendo investigado

A notícia que a gente não queria veio à tona, Ricardo Merini foi encontrado sem vida no centro de São Paulo. O modelo estava desaparecido há uma semana e foi encontrado por policiais no último sábado (28). O corpo do artista estava próximo ao Terminal Bandeira.

De acordo com dados fornecidos pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), o corpo de Ricardo Merini foi identificado pelo Instituto de Identificação Ricardo Gaumbletaun Daunt (IIRGD) por meio de suas impressões digitais.

A família de Ricardo ainda faz o reconhecimento do corpo do modelo que foi visto pela última vez no dia 21 de outubro, data do seu desaparecimento.