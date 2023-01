Modelo desabafa após boatos de affair com Mbappé: “Mentiras causaram danos enormes à minha família”

Stephanie Rose Bertram soltou o verbo nas redes sociais após boatos de um romance com o jogador que teve destaque na Copa do Mundo

Stephanie Rose Bertram não teve papas na língua na hora de desmentir todos os boatos que rolavam soltos sobre seu possível envolvimento como jogador de futebol, Mbappé. A modelo disse que os boatos geraram coisas ruins para ela e sua família e que ela não responde fofocas normalmente, mas essa se fez necessário.

“Eu normalmente não respondo a fofocas ou rumores, mas há uma linha que nunca deve ser cruzada. Nas últimas semanas, mentiras causaram danos enormes à minha família, a mim e a todos à minha volta”, iniciou.

“2023 começou para mim com ódio e cyberbullying e, infelizmente, essa é a triste imagem do que o mundo se tornou. Nada do que foi dito ou escrito é verdade de qualquer forma. A verdade nunca virá de um estranho que não sabe nada sobre minha vida e que está se escondendo atrás de uma tela”, disse.

Ela ainda conta que sentiu a necessidade de levantar a voz. “Se deixarmos cada um falar o que quiser, podemos começar a achar que isso é normal. Há muitas outras pessoas que estão enfrentando isso e trata-se de pura maldade. À minha leal família, amigos e apoiadores, agradeço profundamente pelo apoio. Espalhe a verdade, espalhe o amor e seja gentil, porque no final o amor vai prevalecer”, finalizou.