Modelo brasileira que estrela campanha de Chanel já presenciou feminicídio em casa

Ana Barbosa vive o estrelismo de ser disputada por marcas de luxo e de renome no setor fashion, vivendo uma vida tripla entre Londres, Paris e New York

De Uberaba para o mundo! Ana Barbosa tem a glória de ver o seu nome disputado entre as marcas de luxo mais famosas do mundo. Acontece que o sonho custou muito caro, porque para chegar onde chegou ela enfrentou uma história triste, vendo o pai assassinar sua própria mãe. Em entrevista a Veja ela conta detalhes sobre como deu a volta por cima e se tornou uma modelo de sucesso.

“Quando a pessoa que eu via com mais alegria na vida se foi, tive que tirar algum aprendizado disso tudo. A dor nos ensina muitas coisas. Hoje, busco usar a carreira como plataforma para trazer representatividades e para compartilhar histórias de superação que possam inspirar”, reflete.

A musa é disputada por diversas marcas do setor de luxo, mas já desfilou para Prada, Elie Saab, Dior, Miu Miu, Fendi e muitas outras. “Comecei a me interessar pela carreira de modelo quando frequentava um curso de moda na minha cidade. Assim que terminei o ensino médio, decidi me mudar para São Paulo e tentar ingressar no mercado”, relembrou.