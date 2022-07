Modelo é assediada por hóspede de hotel no interior de São Paulo

Samen dos Santos chega a chorar nas filmagens em que mostra o homem dizendo que está “louco para fazer amor” com ela

Ser mulher no Brasil é um desafio diário, isso é inegável e só quem sente na pele são as próprias mulheres. Samen dos Santos sentiu a dor de ser mulher ao ser abordada por um hóspede em um hotel no interior de São Paulo, dizendo que queria “fazer amor com ela”.

Em vídeo, a modelo fica super constrangida e se sente invadida como comentário do homem, chegando a chorar. O vídeo foi parar em seu Instagram oficial e viralizou nas redes sociais.

“Não há idade! Não há hora! Não há lugar! Se um homem se achar no direito de assediar uma mulher, ele vai assediar. Essa gravação foi apenas um trecho de toda a importunação que eu sofri com esse senhor em um hotel na cidade de Araçatuba, no dia 13 de julho”, escreveu a moça na legenda do post.

É inaceitável esse tipo de comportamento e a profissional ainda diz que o homem foi encorajado por funcionários do hotel a chegar nela e dizer aquelas coisas. Que horror!