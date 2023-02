Mocidade Alegre leva o prêmio do carnaval de São Paulo

Escola uniu o Brasil, Japão e Moçambique em seu desfile que iluminou a avenida e garantiu a vitória

A busca pelo título no carnaval de 2023 veio mais que feliz para a escola que trabalhou a junção de Brasil, Japão e Moçambique. A escola contou a história de Yasuke que foi considerado o primeiro samurai negro do mundo.

Vale ressaltar que a escola é uma das maiores campeãs de títulos entre as escolas do grupo especial de São Paulo e nela ainda contamos com a presença de Thelma, João Luiz e Linn da Quebrada como pontos altos do desfile.

Nunca esquecerei da comissão de frente belíssima tratando a miscigenação das culturas. Foi lindo, parabéns a todos os envolvidos!