Ministro Alexandre de Moraes pode tirar o X (Twitter) a qualquer momento do ar

Minha gente, nesta última sexta-feira (7), o bilionário Elon Musk acusou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de censura. Como resposta, o dono da rede social X (ex-Twitter) bateu o pé e disse que irá descumprir a decisão judicial que mirava uma série de perfis considerados anti-democráticos pelo magistrado. Alguns usuários relatam que tiveram suas contas desbloqueadas após a manifestação de Musk.

Musk respondeu em um post do ministro questionando o “porquê de tanta censura”. E depois disso, ele continuou publicando mensagens em que dizia que a liberdade de expressão estava ameaçada no Brasil. A retirada de perfis falsos ou que espalham desinformação têm sido alvo de várias decisões do ministro, que tem sido visto como “perseguição” por perfis bolsonaristas.

Já na manhã deste domingo (7), a presidência da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) já está pedindo informações sobre quais são os procedimentos necessários para tirar o X (antigo Twitter) de circulação. Esse contato foi feito via Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O presidente da Anatel, Carlos Baigorri, disse para o portal UOL que já alertou as principais operadoras de telefonia do país para que fiquem de prontidão e cumpram uma eventual ordem judicial nesse sentido imediatamente. Parece que o X seja retirado do ar no Brasil é necessário ter uma ordem judicial para que as operadoras possam fazem esse bloqueio.