Ministério Público do RJ quer processar o ator Bruno de Luca por omissão de socorro a Kayky Brito

Apresentador afirmou em depoimento que não havia percebido que era o amigo que tinha sofrido o atropelamento.

Meus amores, temos um novo capitulo no caso do atropelamento do Kayky Brito, pois o Ministério Público do Rio de Janeiro chamou a atenção para uma situação que envolve tanto o ator Bruno de Luca quanto seu amigo Kayky Brito. Como sabemos, Kayky Brito sofreu um atropelamento que o levou a ficar hospitalizado por 27 dias. O promotor de Justiça Márcio Almeida busca a autuação de Bruno de Luca por omissão de socorro, já que ele estava presente no local e no momento do acidente.



O acidente ocorreu em 2 de setembro, na orla da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, quando Kayky estava com amigos em um quiosque e foi atropelado por um motorista de aplicativo enquanto atravessava a rua.



Em seu depoimento à polícia civil, Bruno de Luca disse que presenciou o atropelamento sim, mas que não percebeu que o amigo era a vítima, acreditando que Kayky já havia ido embora. Por esse motivo, ele retornou para São Paulo, onde estava acompanhando o festival The Town.