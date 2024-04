“Minhas esposas pediram para aplicar botox no bumbum”, explica Arthur O Urso

O influencer Arthur O Urso declarou em suas redes sociais que em realizou um procedimento para aplicação de botox nos glúteos. Após abrir uma caixinha de perguntas para interagir com 205 mil seguidores no Instagram, ele respondeu a pergunta de uma fã que questionou se o influencer estaria satisfeito com o corpo. “Gosto muito do que vejo no espelho, mas sempre penso em melhorias. Recentemente apliquei botox no meu bumbum. Ainda é um tabu no meio dos homens, mas eu buscava um volume mais bonito e consegui”, disse.

Arthur revela ainda que ele não teve esse desejo sozinho, pois de acordo com o polígamo a ideia foi aprovada pelas suas espoas. Casado com cinco mulheres, ele afirma que todas elas apoiaram o marido e aprovaram o resultado. “Sempre que alguém quer mudar algo na aparência conversamos entre a gente para termos a opinião dos outros, é comum fazermos isso. Todas aprovaram, sem exceção. Quem não gosta de um bumbum mais firme, lisinho e bonito?”, contou o influencer.

A harmonização glútea é um procedimento feito com mais frequência em pacientes do sexo feminino, mas a procura tem aumentado em meio aos homens também. Entre as vantagens de realizar a técnica, estão: a melhora do contorno do glúteo, redução ou aumento de volume dos glúteos, a depender do desejo do paciente; endurecimento da região, resultado natural e a longo prazo. O tratamento é realizado de forma segura, indolor e alcança o máximo de eficiência.

“Acho que todo mundo tem alguma dúvida sobre a sua própria estética e pensa em mudar uma coisa aqui ou outra ali. Por isso fiquei um tempo buscando profissionais especializados para evitar qualquer risco”, diz Arthur. O procedimento é feito através de uma injeção de ácido hialurônico para corrigir a forma dos glúteos, seu contorno e volume.