“Minha vida virou um inferno”, afirmou José de Abreu, sobre defender a ex-presidente Dilma no golpe de 2016

O ator revela que foi obrigado a mudar de país e ressalta o atual posicionamento da justiça sobre o impeachment da ex-presidente.

Amores, todos nós sabemos que, independente de quando e onde, o tema política sempre será polêmico e trará algum tipo de confronto, o problema é que em muitas vezes esse confronto não é feito de forma saudável e democrática.

Um belo exemplo disso é a perseguição que o ator José de Abreu relata ter vivido após defender a ex-presidente do Brasil Dilma Rousseff, na época em que a mesma estava sofrendo um impeachment, em 2016, que, atualmente, é considerado como um golpe de estado.

Através de suas redes sociais, o ator relembrou o terror que viveu ao se posicionar sobre o assunto, explicando como ficou a sua rotina na época e ressaltando como é o posicionamento da justiça brasileira atualmente sobre o ocorrido.

“No dia 24/04/2016 fui homenageado no Arquivo Confidencial do Faustão: defendi a Dilma, denunciei o golpe, ataquei Cunha e os golpistas e minha vida virou um inferno. Passei a morar fora e só ficar no Brasil enquanto gravava. Cada novela nova, por segurança, endereço novo, cada vez mais próximo do Projac. Tudo alugado por temporada, mobiliado. Hoje a Justiça diz que Dilma nunca cometeu crime”, publicou José de Abreu.