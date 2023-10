“Minha janela era de papelão”, diz Ludmilla sobre vida antes da fama

Assim como a cantora, Lulu Santos, esteva na estreia de Assim Como a Gente também refletiu sobre o passado: “A perseverança é a chave”.

A apresentadora Fátima Bernardes acabou de estrear seu novo programa no GNT, o Assim Como a Gente, aonde ela comanda a atração que reúne personalidades com pontos em comum sobre vida pessoal, carreira ou estilo de vida. E no episódio de estreia, tivemos os cantores Ludmilla e Lulu Santos estiveram juntos no palco do semanal. Lembrando sobre como era sua vida antes de conhecer os holofotes, a cantora recapitulou como era parte da sua casa, nesta época.



“A minha janela era de papelão. Tinha o ferro e, ao invés de ter um vidro, tinha o papelão. Aí eu estava falando: ‘Caramba, olha como a minha vida mudou, cara! Olha onde eu estou agora'”, contou à Fátima.

“Eu ganhei 150 reais na primeira vez que eu cantei. Eu cheguei e dei tudo para a minha mãe, toda feliz. Falei: ‘Aí, mãe, dá para você comprar um monte de coisas'”, contou.

Já Lulu Santos que aos 17 anos e saiu da casa dos pais localizada na zona sul do Rio de Janeiro, então o artista contou tudo o que mudou em sua vida quando decidiu morar com sua banda no Centro da cidade maravilhosa.

“Em 1974, era um colchão no chão e uma caixa onde eu colocava as minhas roupas. Tinha uma outra caixa onde eu colocava o rádio de pilha, AM/FM. E muitas vezes a vida meio que te tira o prumo, o foco e o tapete. Por isso que eu acho que perseverança é a chave”, relatou o famoso.