‘Minha esposa cuida de mim, mas não é minha cuidadora’, diz Carlos Manoel de Nóbrega sobre casamento com médica

O apresentador e humorista Carlos Alberto de Nóbrega, 89, teceu elogios sobre a vida à dois que compartilha com Renata Domingues, médica de 49 anos. Conhecido por gerações de brasileiros, o filho do célebre radialista Manuel de Nóbrega é casado com Renata desde 2018 – união que a torna terceira esposa de Carlos.

Para o casal, abrir a vida íntima ao público não é uma novidade: em 2017, o pedido de noivado foi realizado ao vivo, no Programa da Eliana, quando a loira ainda animava as tardes do SBT.

Anos depois, o casamento parece ir muito bem; em declaração recente à Quem, o apresentador não negou sobre o quanto se sente amado e amparado pela esposa. “Ela é o meu porto-seguro, cuida de mim com muito amor. Não quer dizer que ela seja uma cuidadora. Ela é uma mulher que está sempre ao meu lado e um pedaço de mau caminho”, afirmou.

“Existe muita fofoca”

Em abril, o apresentador se manifestou no Instagram depois que começaram a circular rumores de que sua atual esposa teria sido a responsável pelo fim do casamento dele com Andrea Nóbrega, empresária com quem viveu uma longa relação de 20 anos, entre 1996 e 2016. O apresentador não deixou a polêmica passar batida e fez questão de dar sua versão sobre o assunto.

“Alguns rumores que são soltos aí nas redes sociais magoam uma pessoa que eu gosto muito, que eu tenho muito carinho, muito respeito, que é minha mulher. Ela não é meu primeiro casamento, é o terceiro. No primeiro casamento, onde fui casado por 34 anos, me separei e fiquei amigo da minha mulher. Depois, casei novamente, não deu certo e eu me separei. E existem muitos rumores, muita fofoca, muito disse me disse”, disparou.