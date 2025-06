“Minha arte é a minha cura”, desabafa Gaby Amarantos sobre o retorno aos palcos após perder o irmão

Gente, estou preparando um espresso duplo em meu escritório, eis que uma amiga de Belém me envia um vídeo onde uma cantora paraense desabafa sobre a morte precoce de seu querido irmão… A declaração me deixou em frangalhos.

Bem, a cantora Gaby Amarantos, de 46 anos, usou as redes sociais para desabafar como tem lidado com o luto do falecimento de seu irmão, Gabriel, e expressar gratidão aos fãs pelo carinho e apoio emocional que tem recebido desde então.

O irmão da paraense morreu na última quinta-feira (12), em decorrência de complicações renais. A cantora revelou que, além de lutar com uma doença renal crônica, Gabriel também apresentava um quadro de saúde fragilizado em razão da diabetes e da obesidade.

O irmão de Gaby enfrentava uma doença crônica renal e tinha um quadro de saúde delicado devido a diabetes e obesidade (Reprodução/Instagram)

Gaby afirmou que, apesar do luto, decidiu retomar a rotina de trabalho como forma de manter o equilíbrio emocional e como forma de cuidar da família do irmão.

“Tô voltando aos poucos a minha rotina de trabalho porque eu tenho essa missão. Vocês que me acompanham sabem, sou muito feliz de cuidar da minha família, que é tão linda e tão importante para mim, agora tem também a família do Gabriel para entrar nesse círculo de cuidados”, contou, emocionada.

A artista confessou que pretende encontrar a cura para o luto através da música.

“Tenho essa missão também de levar a arte, a música da Amazônia, a música do Pará pro mundo, essa missão linda que Deus me deu. E os palcos, o meu trabalho, a música, a minha arte são a minha cura”, relatou.

Mesmo com a dor da partida do irmão, Amarantos fez questão de demonstrar força e agradecer os fãs, amigos e familiares pelo apoio que tem recebido.

“Quero agradecer a vocês por todas as mensagens de carinho, telefonemas, contatos, flores, tudo. A todas as pessoas, desde os meus amigos, nossos familiares até os meus fãs, as pessoas que nem me conhecem, que nem conheciam o Gabriel, mas que se comoveram com a história dele e que estavam nesse momento de emanar boas energias pra gente”, completou

Gabriel faleceu na última quinta-feira, 12 de junho (Reprodução/Instagram)

Vale ressaltar que, recentemente, a cantora paraense havia revelado que tudo o que seu irmão estava enfrentando lhe serviu de incentivo para perder cerca de 35kg.

Ai, amores… espero que ela, junto aos familiares, consigam se reerguer emocionalmente.