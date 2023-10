Mingau já reage aos estímulos na UTI

Novo boletim médico do cantor afirmou que ele tem uma evolução lenta e gradual, mas já apresenta uma melhora no quadro neurológico

Contei para vocês o drama da vida de Mingau, do grupo Ultraje a Rigor, mas o estado de saúde do artista tem evoluído e ele já responde aos estímulos mesmo internado na UTI. O novo boletim médico desta quarta (18), informou que o seu quadro é estável e que ele apresenta uma resposta satisfatória ao tratamento.

“O paciente Rinaldo Amaral segue internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital São Luiz – Unidade Itaim, da Rede D’Or. O quadro é estável, com resposta clínica satisfatória ao tratamento. Do ponto de vista neurológico, nota-se evolução lenta e gradual com interação por meio de movimento dos olhos e reação a estímulos. O paciente segue com suporte fisioterapêutico”, diz o boletim médico.

Mingau chegou a piscar os olhos em interação com a família. O paciente Rinaldo Amaral segue internado na Unidade de Terapia Intensiva. Apresenta abertura ocular e ventilação espontânea durante o dia, através da traqueostomia. Notam-se alguns momentos de interação com a família, com piscar de olhos”, disse os médicos.