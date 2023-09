Mingau inicia processo de desmame de ventilação mecânica, mas continua em coma

O músico do Ultraje a Rigor segue internato desde do início do mês de setembro após ser baleado na cabeça.

Na manhã deste domingo (17), o Hospital São Luiz do Itaim, da Rede D’Or, em São Paulo, emitiu um novo boletim médico informando o atual estado de saúde de Rinaldo Amaral, mais conhecido como Mingau, baixista da banda Ultraje a Rigor.

O Hospital também informou que o paciente segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A sedação foi retirada e iniciou-se o processo de “desmame” da ventilação mecânica, porém o paciente segue sem despertar. Ainda de acordo com a equipe médica, seu quadro clínico é considerado estável.