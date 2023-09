Mingau é avaliado por equipe de neurologistas ao chegar em hospital em SP

O músico chegou à capital paulista às 14h deste domingo (3). Ele estava em um hospital de Paraty (RJ) e será acompanhado por neurocirurgião.

Amores, o Mingau, baixista do Ultraje á Rigor foi transferido para o hospital São Luiz do Itaim, na Zona Sul de São Paulo, na tarde deste domingo (3). O músico estava internado em Paraty, no Rio de Janeiro, após ser baleado na cabeça durante a noite de sábado (2). Em nota, o hospital afirmou que seu estado clínico é considerado “delicado”.



“O quadro clínico é considerado delicado. O paciente receberá toda a assistência necessária para seu caso, que está sob a coordenação do neurocirurgião Manoel Jacobsen Teixeira.”, afirmou a unidade, que integra a Rede D’Or.



O músico foi levado para o Hospital São Luiz Itaim, na Zona Sul de São Paulo, pelo helicóptero dos bombeiros do Rio de Janeiro. A troca de hospital ocorreu porque não havia neurocirurgião na unidade em que ele estava, no Rio.

Em nota, o Hospital Municipal Hugo Miranda informou que o paciente deu entrada às 22h39 de sábado (2), com caso grave de ferimento por projétil de arma de fogo no crânio. Agora, ele passa por mais exames e avaliação do corpo de neurologistas do hospital em São Paulo, que poderá dizer qual a gravidade e próximos procedimentos que o músico terá que passar.