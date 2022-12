Milton Neves chora ao falar sobre a sua falecida esposa: “Ela foi uma mulher extraordinária”

Em dado momento, Fausto conta que Lenice foi a primeira e única namorada do jornalista.

Infelizmente não há nada nesta vida que possa diminuir a dor que é perder uma pessoa e não é vergonha alguma se emocionar ao lembrarmos daqueles que amamos. Durante a sua participação no programa “Faustão na Bad”, um dos maiores nomes do jornalismo brasileiro Milton Naves, se emocionou ao lembrar de sua falecida esposa Lenice Neves.

O jornalista, que ficou surpreendido ao saber que iria participar do quadro Arquivo Pessoal, não segurou as lágrimas ao ver uma foto do dia de seu casamento com a dentista, com quem ele passou 52 anos junto e teve três filhos.

“Dentista, mãe dos meus filhos. Olha só a minha Brasília! Isso [foto] foi no dia do nosso casamento, que ocorreu no dia 07 de janeiro de 1978”, emocionado, explicou Neves.

Vendo que o amigo estava emocionado, o anfitrião do programa tomou para si a palavra e elogiou a dentista. “Ela foi uma mulher extraordinária, que dividiu a vida com esse cara durante 42 anos. Foi a primeira e única namorada”

Já recomposto, Milton contou uma história, de superação, envolvendo o seu sogro: “Na época, o meu sogro não era meu sogro. Ele falou bem aí no vídeo, até porque trabalhar na Bandeirantes era uma coisa praticamente inatingível, era como você sair voando para a lua sem foguete, mas a coisa acabou dando certo. Sempre que vou ao banheiro aqui, eu lembro do meu sogro, que falava bem assim: ‘Você pode até trabalhar lá, mas só se for para limpar privada”, lembrando que esse seria, assim como qualquer outro, um cargo digno.

Milton Neves chora ao lembrar da esposa: "Foi para o céu". #FaustãoNaBand pic.twitter.com/uYKgtuY9i1 — Faustão na Band ✨ (@faustaonaband) December 15, 2022

Na época da morte de sua esposa, o jornalista publicou em seu twitter o último registro fotográfico tirado pela mulher com a seguinte emocionante legenda: “Último sorriso de minha esposa, Lenice Chame Magnoni Neves, mas nesta madrugada o maldito câncer fez mais uma vítima. Foram 10 anos de namoro e 42 de casamento. Três filhos, duas netas, com ela cuidando sozinha dos meninos, enquanto eu mais trabalhava na vida. Hoje, com tanta realização, foi-se o pilar”.

