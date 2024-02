Milton Cunha sai da TV Globo e volta para a TV Brasil, com Cissa Guimarães

Em entrevista o comentarista explicou como a sua contratação foi feita antes do fim do seu contrato com a Globo acabar.

Eu estou passada! Amores, nesta quinta-feira (29), o comentarista, que ficou extremamente conhecido por ser o grande rosto da TV Globo no carnaval carioca, Milton Cunha, e que é o novo contratado da TV Brasil, estreará como comentarista e debatedor fixo do Sem Censura, programa de entrevistas que é apresentador por ninguém menos que a minha amada Cissa Guimarães, desde a última segunda-feira (26). Em entrevista ao F5, Milton explicou como que sua contratação foi realizada antes mesmo que seu contrato na TV Globo chegasse ao fim. “Eu pedi ao Boninho, lá atrás, se eu podia fazer o Sem Censura, e se a Globo não se importava. Ele disse que não, desde que eu não estivesse com contrato com a Globo, não tivesse exclusividade. Vou fazer de março a agosto. Então, autorizadíssimo”, afirmou o comentarista.