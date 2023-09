Mileide Mihaile fica irritada ao ser questionada sobre filhos: “Me enchendo”

Após ser questionada sobre ter mais filhos por causa de sua idade, a empresária se irritou e rebateu os questionamentos à altura, dizendo que estava ficando irritada

Mileide Mihaile ficou nervosa e não escondia isso dos seus seguidores do Instagram. A empresária foi colocada contra a parede e questionada se iria ter mais filhos por causa de sua idade. A mãe de Yhudy com Wesley Safadão disse que não está grávida e ressaltou que estava de saco cheio com as perguntas.

“Não estou grávida, por que vocês estão me enchendo com isso o tempo todo?”, mostrou-se incomodada.

“Vocês conseguem perceber a ferida atrás de comentários como esse? Que é uma mulher feriado e por isso ela fere ou tenta ferir outras pessoas? Cuidem da saúde emocional e psicológica de vocês e não permitam nada que não seja benção penetrar em seu coração”, declarou.