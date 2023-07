Mike do Balão Mágico revela que fumou maconha com os Menudos

Em trecho do documentário sobre o Balão Mágico, Mike conta detalhes sobre o fato que aconteceu em 1985 quando a banda visitou o Brasil

Mike Biggs segue sendo um dos integrantes do Balão Mágico que quebra as regras e não tem vergonha de mostrar que anda fora da curva. Em novo trecho do documentário sobre o Balão Mágico, ele conta que fumou maconha em um hotel do Rio de Janeiro com os integrantes do Menudos, em uma passagem da banda pelo brasil em 1985.

“Eu não sei o quanto politicamente incorreto isso é… Hotel Glória, Rio de Janeiro. Menudo e Balão Mágico no mesmo hotel. Eu tinha recebido de um amigo nosso da Inglaterra uma fita do Dire Straits, e quando esbarrei com a galera do Menudo no hotel eu vi que eles tinham uma cassete do Led Zeppelin. E aí foi aquela história… Vocês curtem Led Zeppelin? Vocês dão um dois? Eu devia ter uns 12 anos na época. A gente se escondeu na cobertura do hotel para fumar e ouvir as músicas naquele walkman gigantesco, amarelo”, contou Mike no documentário “A superfantástica história do Balão”.

Vale lembrar que Mike também fazia sucesso como músico e apresentador, ao lado de Simony, Job e Jairzinho.