Miguel Falabella revela má experiência de trabalho com Cássia Kis: “Lado monstruoso, desumano!”

O ator está em Portugal, e estava divulgando sua peça “A Mentira”, quando fez a revelação.

Em entrevista ao programa “RFM”, em Portugal, sem papas na língua, o ator Miguel Falabella revela ter tido uma péssima experiência de trabalho com a atriz, bolsonarista Cássia Kis.

Enquanto divulgava sua peça teatral “A Mentira”, o ator começou a comentar que dentro das telenovelas que já participou não teve autonomia para estabelecer quais atores iriam compor o elenco.

“Nunca recusei um trabalho por conta de alguém. Na verdade, não. Nos meus programas eu escolhia com que eu queria trabalhar, mas em telenovela você não escolher o núcleo. Você chega lá e seu núcleo é esse, é aquele, e você se dá bem ou não”, começou Miguel.

Logo em seguida, Falabella já introduz o nome de Cássia em seu relato.

“Com Cassia Kis, por exemplo, com quem eu trabalhei, fiz até teatro. O que nós vimos hoje em dia, a pessoa que ela se transformou, ela já era”, revelou.

Ao ser questionado sobre por qual motivo ele teria tido uma má experiência de trabalho com a atriz, Miguel explicou: “Mas nós éramos mais jovens e preferíamos não ver aquele lado monstruoso, desumano. Eu me lembro que ela fez coisas muito desagradáveis numa peça que nós fizemos juntos. E eu até, na época, falei ‘não é assim que se trata as pessoas’. Mas não tinha muito tempo pra isso, era um elenco muito grande. E aí, finalmente, hoje em dia ela se mostrou exatamente como é”.