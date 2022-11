Michelle Obama quebra silêncio sobre casamento: “Brigamos muito”

Em entrevista para o jornal O Globo, a ex-primeira dama revelou detalhes da sua vida pessoal com Barack Obama

Nem tudo são flores e cada casamento tem seus prós e contras, como todo mundo sabe. Michelle Obama foi entrevistada pelo jornal O Globo e contou detalhes sobre o seu relacionamento de longa data com Barack Obama. Vale ressaltar que a ex-primeira dama está lançando um novo livro, intitulado de ‘Nossa luz interior – Superação em tempos incertos’.

“Sim, Barack e eu brigamos, brigamos e discutimos muito ao longo dos anos. Mas se tem uma coisa que aprendi é: estar em um relacionamento longo não significa que vocês são metades da laranja que se encaixam perfeitamente”, disse.

Michelle ainda contou que confiar no parceiro e no processo é a “chave do sucesso”. “Confiar na parceria e no processo contínuo de descobrir a vida é a chave da relação”, declarou.

O livro será lançado em 14 idiomas e 27 países, sendo um dos grandes lançamentos para o final deste ano.