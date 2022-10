Michelle Bolsonaro sai em defesa do marido: “Ele tem mania de falar ‘se pintar um clima'”

Primeira-dama saiu em defesa de Bolsonaro durante o evento “Mulheres com Bolsonaro”, em Aracaju

Para as minhas manas políticas de plantão que estão acompanhando de perto as eleiçõeçs desse ano, vocês devem estar vendo que o bicho está pegando de ambos os lados e após as acusãos de pedofilia associadas as falas de Jair Bolsonaro, claro que a primeira-dama não ia ficar calada. No evento “Mulheres com Bolsonaro”, Michelle disse que o marido tem mania de dizer “se pintar um clima”, tirando a conotação sexual da fala polêmica.

“Quantos ataques a nossa honra e a nossa moral! Começaram com um agora, de que ele era pedófilo. Ele tem uma mania de falar, em tudo ele fala ‘se pintar um clima’. Vamos lá, Bolsonaro, jogar? ‘Se pintar um clima, eu jogo com vocês'”, iniciou.

E não parou por aí, porque ela ainda disse que a fala faz parte do seu dia a dia. “Amor, você não vai almoçar? ‘Não, só se pintar um clima’. Quer dizer, se a carne estiver boa, se a comida estiver boa, ele vai lá e come. Porque ele não é muito de comida, ele gosta muito de doce, leite condensado, pudim, é isso que ele gosta”, completou.