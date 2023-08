Michelle Bolsonaro reage a provocações sobre jóias sauditas e seu maquiador agride mulher, em Brasília

A assessoria da ex-primeira-dama afirma que a ação das mulheres foi premeditada e que Michelle apenas respondeu aos insultos que recebeu.

Amores, eu estou completamente passada com o que aconteceu na tarde de ontem (11). Durante um almoço com algumas amigas e com o seu maquiador e amigo pessoal Agustin Fernandez, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro se meteu em uma baita polêmica, em um restaurante em Brasília.

Enquanto estava conversando com seus acompanhantes, Michelle começou a ser provocada por outras clientes do restaurantes, que lhe perguntavam a respeito das joias que o Príncipe Saudita deu para o governo durante a gestão de seu marido, Jair Bolsonaro.

Em certo momento, as provocações começaram a ser gravadas por uma das mulheres que questionava Michelle, gritando: “Cadê as jóias?”. Completamente revoltado com a situação, Agustin vai até a mesa das mulheres e rebate as provocações: “Tá no teu c*, vagabunda, bicha feia do cão”.

Logo em seguida foi a vez de Michelle Bolsonaro rebater, ao se dirigir até a mesa da mulher, “Você é tão mal-informada que sabe onde estão as joias”. Porém, neste exato momento é possível ouvir o barulho de Agustin jogando um copo com cubos de gelo na mulher.

Em nota, a assessoria de imprensa da ex-primeira-dama afirma que a ação das mulheres foi premeditada para fazer com que Michelle caísse em uma cilada midiática, porém, a mesma só respondeu aos insultos que recebeu e se retirou do local.

“Na tarde de hoje (11), durante um almoço com amigas, D. Michelle atendia a pedidos para tirar fotos com um casal, quando foi importunada com provocações e insultos injustos oriundos de duas desconhecidas.

Essas mulheres, de maneira premeditada, iniciaram uma filmagem enquanto provocavam e insinuavam acusações de crime contra Michelle disfarçando-as de perguntas, numa clara tentativa de preparar uma cilada midiática para a ex-Primeira-Dama, a qual apenas respondeu aos insultos dizendo que aquelas pessoas eram mal-informadas e retirou-se do local.

Repudiamos esse tipo de ação contra quem quer que seja e, principalmente, quando se verifica a premeditação da prática do mal com a finalidade desonesta de obter, no mínimo, ganhos midiáticos em detrimento da honra e da paz das pessoas”, notificou a equipe da ex-primeira-dama.

Vale ressaltar, que nesta sexta-feira (11), a Polícia Federal interrompeu a operação “Lucas 12:2”, que investiga uma suposta tentativa de Jair Bolsonaro, de vender, de forma ilegal, alguns presentes que foram dados ao governo por delegações estrangeiras, durante a sua gestão.