Michelle Bolsonaro cobra CPI dos móveis da Alvorada: “Os móveis são da minha casa

Ex-Primeira Dama disse que viveu o primeiro semestre no Palácio da Alvorada com os móveis antigos e só depois a sua mudança chegou no imóvel para que ela pudesse usá-los

Grandona sem medo! Michelle Bolsonaro soltou o verbo depois de um internauta perguntar sobre os móveis do Palácio da Alvorada. A ex-Primeira Dama não exitou em responder que utilizou os móveis do imóvel no primeiro semestres, mas que depois que sua mudança chegou ela decidiu por usar os seus, que estavam no apartamento do Rio de Janeiro. Michelle ainda cobra uma CPI da Alvorada por licitações para compra de enxoval. Eita!

“Então, esses móveis estão no depósito 5 do Palácio da Alvorada ou no Palácio da Presidência. Existe esse depósito cheio de móveis que você pode fazer esse rodízio. Eu fiquei seis meses dormindo na cama do Alvorada, cama que outros presidentes usaram, no segundo semestre minha mudança chegou, até por um pedido da minha filha Laura”, explicou.

Ela ainda diz que colocou seus móveis no quarto e na sala. “Que fique claro que os móveis da sala e do quarto são da minha casa do Rio de Janeiro e tenho como provar, existe um setor de patrimônio que fiscaliza todos os móveis do Palácio, os móveis estão lá, mas os que pregam a humildade não querem viver no simples. Ficamos 4 anos no Alvorada e usei os meus lençóis para não fazer licitação, agora sugiro a CPI dos móveis da Alvorada”, finalizou.