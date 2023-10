 Michelle Bolsonaro alfineta Janja da Silva: “Eu não queria ser uma boneca de enfeite ou uma viajante turista”

A ex-primeira-dama afirmou que durante o seu tempo como primeira-dama ela colocou a mão na massa e teve consciência do dinheiro público.

Meus amores, no último sábado (30), durante um encontro estadual do PL Mulher do Ceará, em Fortaleza, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro alfinetou, sem dó ou piedade, a atual primeira- dama do nosso país, a esposa do presidente Lula, Janja da Silva.

Em seu discurso, Michelle ironiza o fato de que recentemente Janja comandou uma comitiva de autoridades para visitar as regiões que foram mais atingidas pelas chuvas no Rio Grande do Sul.

“Eu cheguei como primeira-dama, e eu já sabia porque estava no meu coração, que eu não queria ser uma boneca de enfeite ou uma viajante turista. Não era isso que eu queria”, iniciou a esposa de Jair Bolsonaro.

Continuando, ela afirmou que durante a sua estadia no cargo de primeira-dama ela tinha consciência a respeito do dinheiro público e estava disposta a colocar a mão na massa.

“Nós temos consciência do dinheiro público. Eu falei: quero chegar para trabalhar. Mas isso é uma vocação que eu tenho. Nem todo mundo tem”, concluiu a ex-primeira-dama.