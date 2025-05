Michel Teló crava participação em reality da TV Globo

Segura esse chapéu que vem novidade boa, Brasil! O rei dos realities musicais, Michel Teló, está de volta à telinha da Globo, mas agora com uma nova função: mentor exclusivo da segunda temporada do Estrela da Casa! O anúncio foi feito com pompa e circunstância durante o badalado evento Rio2C, e a internet já está em contagem regressiva.

Após vencer SETE das oito edições em que participou como técnico do The Voice Brasil (2012-2024), Teló agora troca os famosos botões vermelhos por um novo desafio: guiar e lapidar os talentos do reality musical 100% made in Globo. E detalhe importantíssimo: ele será o único mentor da temporada toda! Ou seja, todos os participantes estarão sob as asas do sertanejo mais competitivo do país. A promessa é de isonomia, técnica e, claro, muito carisma.

“Olha eu de volta ao mundo dos reality de música da TV Globo. Mas dessa vez não sou eu quem vai competir…”, declarou Teló em vídeo exclusivo exibido no evento, deixando claro que vem aí uma nova era na música televisiva brasileira. “Vou usar tudo que aprendi durante minha trajetória, minha carreira, pra gente revelar a nova estrela da música brasileira”, completou, empolgadíssimo. E ele ainda mandou a real: “Já tô ansioso demais para esse tanto de música boa que a gente vai fazer”.

Com apresentação de Ana Clara, o Estrela da Casa retorna no segundo semestre, mesmo após uma estreia meio morna na audiência (beijo, Kantar Ibope), principalmente em São Paulo. Mas calma: o programa foi salvo pelo desempenho comercial e pelo fato de ter sido criado dentro de casa, ou seja, custa menos que reality importado, diferente do BBB, por exemplo.

O reality tem uma vibe de “BBB com microfone”, onde os participantes, amadores ou profissionais, são confinados e passam por desafios que testam não só a voz, mas também o conhecimento musical. A primeira temporada coroou Lucca como vencedor, que embolsou R$ 1 milhão e um contrato com a gravadora. Agora, com Teló na jogada, o jogo promete subir de nível!

Se depender do nosso novo mentor master, o Brasil vai descobrir sua próxima estrela no grito… e no gogó!