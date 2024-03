Michel relembra trajetória no BBB: “Se isso não é movimentar o jogo”

Planta? Aqui não! Michel foi o último eliminado do BBB 24 e rebateu que pudesse ser planta dentro do jogo. O professor de geografia esteve no Mesacast e os apresentadores acabaram puxando a discussão para a pauta discutida dentro do programa e fora, ele respondeu prontamente.

“Você em nenhum momento pensou que pudesse estar sendo visto como planta?”, perguntou Pasin. “No início, na primeira e segunda semana, foi estratégia minha ser mais planta…”, começou contando, antes de ser interrompido pelo apresentador: “Estratégia ser planta?”, reagiu.

“No início sim!”, respondeu Michel. “É que o início dele durou 60 dias”, ironizou Ed caindo na risada. “Estratégia meio ruim, mas ok”, opinou Pasin. “E aí, eu acho que isso pegou e, infelizmente, pra reverter é difícil”, continuou explicando o mineiro.

Em seguida, Michel recordou as participações relevantes que teve durante o período que esteve no reality. “Só que aí você vê, cinco Sincerões nas costas, três Provas do Anjo ganhadas, uma do Líder que eu fui para final, as fofocas que eu trazia…se isso não for movimentar o jogo, eu não sei o que que é”, disparou.