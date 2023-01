Michael B. Jordan está em app de namoro

Em entrevista ao programa “Saturday Night Live”, o recém solteiro revelou que está no Raya, app de pegação para famosos

Tem vaga para mim? Quero entrar nesse tal Raya e faço de tudo para ter alguns minutos de conversa com Michael B. Jordan. Aloca! Em entrevista ao programa “Saturday Night Live” o recém solteiro revelou que está no app, deixando as minhas fofoqueiras com a imaginação lá na lua.

“Agora, depois de um término, a maioria das pessoas pensa: ‘Vou melhorar meu físico’. Mas eu já estava em forma para ‘Creed’! Então, eu tive que dizer: ‘Tudo bem, acho que vou aprender um novo idioma’. Enfim, estoy en Raya”, assumiu o astro.

Michael está solteiro desde junho do ano passado após o seu namoro com a modelo Lori Harvey chegar ao fim, agora ele aproveita a vida de solteiro na pegação com os seus comuns, os famosos.