Micaela Mesquita, ex de Adriano Imperador, quer voltar a morar na Rocinha

Ex-esposa de jogador de futebol quer anular o casamento com o futebolista depois de 24 dias da vida de casada

Iiih gente, que isso? Depois de 24 dias de casados, Micaela Mesquita e Adriano Imperador já não são mais um casal. A cabeleireira ainda diz que quer a anulação do casamento, assim como o seu retorno para a vida que estava acostumada, na Rocinha. Micaela já está no aguardo da anulação de acordo com o jornal Extra.

A loira chegou a dizer que estava triste pelo término, mas que não ia deixar a peteca cair e que não ia deitar para o sofrimento. “Vamos viver”, escreveu ela na legenda de uma foto.

Uma fonte ainda contou ao Extra que a família do jogador acreditava que Micaela queria se aproveitar do ex-futebolista, mas ela nunca se aproveitou da situação e se apoiou em Imperador.