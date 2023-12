“Meu trabalho foi a minha salvação “,Larissa Manoela lança filme e fala sobre rompimento com a família

A atriz é protagonista do filme ‘Tá Escrito’, que estreia nos cinemas do país nesta quinta-feira (14). No filme, ela interpreta personagem que ganha poder de controlar rumo da vida das pessoas através da astrologia.

Amores, depois de seis anos afastada das telonas, a minha diva maravilhosa Larissa Manoela chega aos cinemas nesta quinta-feira (14) dando vida a Alice, protagonista de “Tá Escrito”, que por sinal, irei assistir mais tarde, hein Lari? Nesse filme do diretor Matheus Souza, a personagem de Larissa ganha um superpoder: tudo o que ela escreve em um livro mágico vira verdade para todas as pessoas de um mesmo signo. E como uma boa Leonina, usa o privilégio em benefício próprio e gera muita confusão. Capricorniana na vida real, Larissa viveu um ano pra lá de turbulento, em que rompeu a relação com seus pais de maneira pública por conta da gestão de sua carreira. Segundo a atriz, fazer o que ama foi o que a manteve firme durante a crise familiar que viveu. “O meu trabalho foi a minha salvação, é a minha grande paixão. Tenho um comprometimento muito sério na minha vida, com a minha profissão. Acho que finalizar o ano de 2023, que foi o ano mais transformador da minha vida, de volta aos cinemas depois de 6 anos, me faz sentir que estou no caminho certo, que preservo o coração da Larissa, a essência dela”, afirma. E a atriz diz que pretende trabalhar cada vez mais: “Vou seguir acreditando que é assim que eu quero seguir o meu futuro, fazendo o que amo, realizada e conquistando meus sonhos e meus objetivos”.