“meu renascimento”, celebra Fabiana Justus com o sucesso do transplante de medula óssea 

Genteee, olha só que notícia mais maravilhosa! O transplante de medula óssea dainfluenciadora Fabiana Justus foi um sucesso e ela comemorou muito. A filha do Roberto Justus passou pelo procedimento na última semana de março e ela anunciou que foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda (LMA) no fim de janeiro.

“Meu renascimento, minha medula pegou. Sei que o transplante não acaba quando ele termina, que ainda tenho um caminho de cuidados pela frente, mas hoje eu estou comemorando meu novo aniversário. Minha nova chance na vida. E prometo viver com ainda mais gratidão e ainda mais amor do que eu já tinha. Se é que é possível”, afirmou.

Depois de realizar um transplante, os pacientes têm que realizar exames para acompanhar a recuperação da medula. Fabiana recebeu seus exames na terça-feira (9). Ela compartilhou um vídeo em sua rede social onde mostra os resultados para o marido, Bruno Levi D’Ancona.

“Desde o dia do transplante eu falava que meu sonho era que pegasse a medula no dia do nosso aniversário de casamento. O exame que aparecia para mim era só um dos marcadores, o mais importante não estava aparecendo. O que aparecia para mim já estava muito bom, mas eu não estava acreditando até que a enfermeira Camila me confirmou, que a medula pegou e os números estavam realmente muito bons”, afirmou.