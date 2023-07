“Meu número favorito antes era o 15, agora é o 8. De oito anos inelegível”, diz Tebet sobre Bolsonaro

Ministra do Planejamento do Governo Lula participou de evento em Porto Alegre e criticou governo do ex-presidente, Jair Bolsonaro

Simone Tebet está com a língua igual a um chicote e sem papas para o ex-presidente, Jair Bolsonaro. A Ministra do Planejamento do Governo Lula ironizou a inelegibilidade de Bolsonaro em um evento em Porto Alegre. Após o ex-presidente se tornar inelegível pelo TSE, a peemedebista tripudiou Jair.

“Meu número favorito era o 15, mas virou o oito. Oito anos inelegível. Oito anos sem poder disputar qualquer eleição nas urnas”, afirmou em referência ao número de urna de seu partido.

Tebet ainda falou sobre o déficit social: “O Brasil saiu não só de uma pandemia, mas de um déficit social. De um governo que, sem nenhum planejamento, não construiu nenhuma casa em parceria com a Caixa para a faixa 1. Por isso a luta dos movimentos de luta pela moradia. Por isso as reivindicações da população de rua. Mas foi mais do que isso, ele negou a ciência, negou a vacina no braço do povo brasileiro. Foi responsável por milhares de mortes”, declarou.