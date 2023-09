“Meu maior medo da minha carreira é me tornar o Leão Lobo”, desabafa Leo Dias

Em entrevista para o pocdast Tá Benito, o colunista e jornalista Léo Dias dá uma declaração exclusiva sobre Leão Lobo.

É isso mesmo que vocês estão lendo, meus amores! Leo Dias deu essa declaração babadeira no podcast Tá Benito, comandado pela ancora do SBT Rio, Isabele Benito, que irá ao ar nesta quinta-feira (28) às 19hs no canal oficial no Youtube. O jornalista foi o sexto convidado a participar do podcast Tá Benito.

Em um vídeo que foi postado no Instagram oficial do Podcast, Leo Dias declara o seu medo maior é acabar a carreira sendo um Leão Lobo da vida:

“Sabe qual é o meu maior medo? Me tornar o Leão Lobo. Tenho medo de terminar assim. Sem dinheiro e só destilando ódio. Porque o nosso trabalho não é só opinar. Pode até opinar, mas é apurar.”