Meu casal! Amaury Lorenzo dedica prêmio a Diego Martins

O ator levou o prêmio de Revelação do Ano na premiação Melhores do Ano, do Domingão do Huck, neste domingo, 17

Ihul! Anota na nossa conta que Amaury Lorenzo levou o prêmio de Revelação do Ano na premiação Melhores do Ano, do Domingão do Huck, neste domingo, 17. O ator ficou super emocionado ao receber a homenagem e dedicou o seu prêmio ao seu parceiro de cenas em ‘Terra e Paixão’, Diego Martins, que dá vida ao Kelvin. “Diego, assim, isso não existia se não fosse você. O Diego é um artista tão incrível, que me ajuda, nada disso seria possível se não fosse você. Esse prêmio é seu também. Eu te amo, muito, te amo, te amo”, declarou o ator para o colega, que estava presente na plateia e se emocionou com o amigo. Amaury ainda fez questão de citar a atriz Clara Moneke, de Vai Na Fé, que também concorria na categoria de revelação. “Clara, enquanto homem preto, a importância de a gente estar aqui nesse lugar, né? É tão importante a gente firmar o nosso lugar aqui, porque a gente é representatividade para milhões de artistas pretos nesse país. Esse prêmio também é seu. Eu te celebro, Clara Moneke”.