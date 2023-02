Messi ganha prêmio de melhor jogador do mundo (de novo)

Lionel Messi foi eleito pela FIFA o melhor jogador do mundo pela sétima vez consecutiva

Paris pegou fogo nesta segunda (27) e Lionel Messi levou o título de melhor jogador do mundo pela sétima vez consecutiva. O jogador disputou o título com Karim Benzema do Real Madrid e Kylian Mbappé, seu colega no Paris Saint Germain.

Não é de hoje que Messi brilha nos campos e a FIFA sabe disso. A participação do jogador ainda deu o que falar na premiação pelo seu tratamento exemplar com sua esposa e filhos.

O critério para avaliação dos jogadores era o período entre agosto de 2021 e dezembro de 2022, incluindo a Copa.