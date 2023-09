Mesmo separados, Lucas Lima deve acompanhar Sandy em turnê pela Europa

Em entrevista ao Altas Horas os fãs disseram que o ex-marido estava abalado e perceberam sua voz embargada no dueto com a ex-esposa

Lucas Lima e Sandy estão entre os assuntos mais comentados após anunciarem o divórcio e o término do casamento que durou 24 anos. O músico esteve no Altas Horas ao lado da ex-esposa e chegou a ficar com a voz embargada ao cantar Areia ao lado de Sandy. De acordo com Paulo Pacheco, ele ainda deve acompanhá-la na sua turnê pela Europa.

No mês outubro ela passará por Lisboa, Porto, Dublin e Londres de acordo com o seu site e agenda de shows pelo território internacional.

Vale ressaltar que os dois trabalharam juntos por muitos anos e tudo indica que eles não devem separar a relação profissional após o anúncio, veremos mais capítulos dessa história.