Mesmo em recuperação de uma bronquite, Ana Maria Braga segue à frente do Mais Você

Amores, estava em um bistrô faraônico no Leme, enquanto conversava, com uma amiga de Jacarepaguá, sobre um surto de gripe pesadíssimo que tem atingido funcionários do Projac. Gente, para vocês terem noção, até a minha íntima e querida Namaria foi infectada com essa doença viral.

Acontece que, segundo o Notícias da TV, a apresentadora do Mais Você, Ana Maria Braga, de 76 anos, tem comandado o programa matinal da Globo com sequelas de uma bronquite que foi desenvolvida após a artista ter contraído o vírus da gripe.

Ainda de acordo com o portal, diversos funcionários da emissora carioca desenvolveram quadros gripais, razão pela qual a Globo decidiu implementar uma campanha de vacinação interna com antecedência.

Durante a exibição do Mais Você, nesta terça (6), Ana Maria revelou que foi imunizada dentro dos estúdios da emissora.

“Eu estava saindo ontem e passei lá [na tenda de vacinação], porque foi montada uma área ali para os funcionários. Os dependentes também podem tomar vacina. A situação é tão crítica que a campanha começou mais cedo”, comentou.

Se recuperando da bronquite, a apresentadora relembrou que há algumas semanas estava com tosses intensas.

“Eu queria ter tomado essa vacina antes, porque há uns 15 dias quando eu fui para o Rio de Janeiro, antes da festa da Globo, eu estava com muita tosse, e nossa diretora, a Vivi [De Marco], também. Fizemos exame de Covid e não deu nada, então viajamos”, reforçou.

Ana Maria Braga também destacou que, momentos antes da festa de 60 anos da empresa, a diretora Vivi De Marco foi diagnosticada com pneumonia.

“Trabalhamos, mas chegamos lá com mal-estar. A Vivi teve febre, foi para o hospital e estava com pneumonia. Eu ainda estou meio entupida porque peguei uma bronquite nessa história, tive que tomar antibiótico”, recordou.

E finalizou: “Mas a Vivi ficou uma semana sem vir trabalhar. É uma coisa que derruba de verdade”, completou a apresentadora.