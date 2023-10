Mesmo com a terrível situação no RS, Eduardo Leite é visto em show de Ivete Sangalo

Neste sábado (30), o Governador Eduardo Leite foi ao show da cantora Ivete Sangalo, em São Paulo, dias após novo ciclone atingir RS.

Não tem nem uma semana que o Rio Grande do Sul foi atingido por um novo ciclone, e aonde estava o governador do estado do RS pois bem, ele estava em São Paulo curtindo o show de Ivete Sangalo. Obviamente, sua presença na primeira fila acabou chamou a atenção da plateia por causa do estado de calamidade que o Rio Grande do Sul se encontra.

No vídeo abaixo, podemos ver o governador desfrutando da apresentação ao lado do médico Thalis Bolzan, namorado de Eduardo Leite, que demonstrou incômodo com a gravação das imagens. O evento ocorreu no estádio Allianz Parque, na zona oeste da capital.

Na última quarta-feira (27/9), um novo ciclone provocou a terceira maior enchente da história de Porto Alegre. Um homem foi encontrado morto com sinais de afogamento, e mais de 180 pessoas foram colocadas em abrigos públicos.