Mesmo após expulsão, Cara de Sapato mostra presente de fãs nas redes sociais

O lutador de MMA quebrou o silêncio de vez e está compartilhando seu dia a dia com os fãs no Instagram

Parece que a expulsão de Antônio Cara de Sapato por importunação sexual não diminuiu o carinho dos fãs. O lutador de MMA não para de receber presentes de diversos fãs clubes dele e do shipp mais famoso dessa edição: o DocShoe – shipp dele com a participante Amanda Meireles.

Cara de Sapato compartilha foto de presente inusitado de fãs do shipp DocShoe (Foto: Reprodução)

Ontem (23) Sapato mostrou nos seus stories, um presente que chamou atenção entre tantos: um certificado com as coordenadas de uma estrela no céu com o título de “DocShoe”. Hoje (24), o lutador voltou aos stories pra dizer que não para de receber demonstrações de carinho. Ao mostrar uma cesta com guloseimas, ele afirmou “Estou comendo tudo”, brincou.

O lutador foi eliminado da competição há oito dias junto com o cantor MC Guimê. Ambos subiram seus números de seguidores nas redes sociais depois do ocorrido. Cara de Sapato acumula 2,1 milhões de seguidores e MC Guimê 10,2M somente no instagram.