“Meninas, procurem Capricórnio, homem vai te dar dinheiro e é bom de cama!”, dispara Márcia Sensitiva

Sensitiva mais famoso no Brasil particípio do ‘Faustão na Band’ e não deixou de dar dica do melhor signo para as mulheres casarem

Márcia Sensitiva vai fazer uma aparição ao vivo, eu já preparo papel e caneta para começar a anotar todas as dicas sobre signos. A musa esteve no ‘Faustão na Band’ e não deixou de dar boas dicas para quem quer arrumar um bom partido, visando o casamento. “Homem perfeito para casa?”, questiona Anne Lottermann para a sensitiva que não pensa duas vezes ao responder. “Quem é de Capricórnio? É o perfeito, ele é ótimo no leito, ótimo pra… Bom de cama para caramba e é trabalhador. O homem vai te dar dinheiro e boa cama, o que você quer?”, dispara Márcia com o seu jeito irreverente.