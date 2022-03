”Uma mão vai no volante a outra mão vai no carinho”, Thiago Brava faz música com história de mendigo que pegou mulher do personal

A música hitou pela história engraçado do mendigo que pegou a mulher do personal trainer

Gente, eu tô chocada com o brasileiro, no meio de tanto problema ele vê oportunidades. Quer uma mente empreendedora melhor que essa? Thiago Brava aproveitou o ensejo da traição da esposa com o mendigo e fez uma música.

As entrevistas do morador de rua estão dando o que falar (e não é para menos). “Uma mão vai no colante e a outra mão vai no carinho”, além de ser parte da música de Thiago é uma das falas que viralizaram do protagonista do caso.

Eu não sei vocês, mas amo a criatividade do brasileiro, no meu Whats só dá isso, a figurinha do morador de rua e suas declarações bombásticas.