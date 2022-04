”A justiça intimou e agora vai ter que responder”, dispara mendigo para Deolane

Depois de trocar farpas nos stories, “mendigo do amor” intima advogada e alfineta

O BA-BA-DO é mais embaixo, eu avisei vocês que a treta de Deolane com o mendigo, Givaldo Alves, era bem mais embaixo e vocês não prestaram atenção. Acontece que ontem (13) o “mendigo do amor” intimou a advogada a responder legalmente sobre as acusações diante ao seu caso.

Segura que lá vem bomba. Faz um tempo que Deolane declarou que não gostava de Givaldo por suas ações e de tudo que tinha acontecido. O mendigo respondeu a doutora, rebatendo e comparando suas histórias, que por sua vez teve ainda Deolane desmentindo tudo e negando qualquer semelhança na vida dos dois.

Dra Deolane fazendo TUDO e falando os fatos sobre esse mendigo que ta famoso agora pic.twitter.com/fbGtukRPtB — PEDRAO (@Itspedrito) April 5, 2022

O mendigo Givaldo postou um vídeo em seu Instagram respondendo a Dr Deolane: “Talvez você esteja indignada por um mendigo ter ganho fama ainda que por uma trag3d1a, mas aí pensei… talvez tenhamos algo em comum, florzinha.” pic.twitter.com/UJzg1QxAFI — KIKIKI DA FAMA (@kikikidafama) April 6, 2022

Dra Deolane macetando o mendigo agora nos stories 🗣 pic.twitter.com/nrgrWOxdwR — PEDRAO (@Itspedrito) April 6, 2022

Recentemente, Deolane fez uma declaração sobre o caso, em entrevista ao TV Fama, dizendo que estaria esperando a intimação de Givaldo para que pudesse fazer alguma coisa.

“Estou esperando a intimação, chorando em casa! Ele falou que nós dois tinha algo em comum, que foi a fama pós tragédia, só que eu não fiz nada para que a tragédia acontecesse, diferente dele, e nem me vali da tragédia tempos depois para me manter na fama como é que ele vem fazendo”, disse.

Pois agora ela receberá, porque o mendigo declarou guerra à influenciadora. “Já que a Dra Deolane disse que está aguardando a intimação, pronto a justiça já intimou e agora ela vai ter que responder”, disse Givaldo nos stories.

Essa briga vai parar nos tribunais e eu não perco por nada.