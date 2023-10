Mendigata, ex panicat deu à luz ao primeiro filho e ingeriu um pedaço de placenta

Modelo deu á luz ao seu filho, Gabriel na manhã de domingo (29) no Hospital Maternidade Pro Matre Paulista.

Minha gente, a Fernanda Lacerda, conhecida pelo papel de Mendigata do programa Pânico, deu à luz ao primeiro filho, Gabriel. Na manhã deste domingo (29), ela compartilhou a novidade com seus seguidores.

A influenciadora deu entrada no Hospital Maternidade Pro Matre Paulista, em São Paulo, no sábado (28). Fernanda chegou ao hospital com 6 centímetros de dilatação e tentou o parto normal com o apoio de uma doula, mas a equipe médica acabou optando por uma cesárea. O bebê nasceu com 3,460 quilos

Fernanda mostrou como foi o seu trabalho de parto pelo stories do seu perfil no Instagram “Nem tudo acontece como planejamos, mas Deus faz tudo acontecer perfeitamente como tem que acontecer. A única coisa que importa é ele vir com saúde e da melhor forma para ele”, disse ela.