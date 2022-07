Pai de Melody afirma que Lamborghini da cantora foi vendida com dívidas

Veículo de luxo foi comprado em Santa Catarina tinha multas e IPVA atrasado

Melody segue sendo uma das cantoras que tem os holofotes para si, seja tretando com Anitta ou simplesmente seguindo seu mantra, “falem bem ou falem mal, mas falem de mim”. O pai da cantora revelou que o carro de luxo da cantora foi mesmo vendido com dívidas.

O veículo ficou famoso no mesmo período em que Anitta tinha alugado um carro de luxo nos EUA, mas parece que os gastos com a Lamborghini Gallardo da cantora não se sustentaram. Vale lembrar que a cantora mirim ganhou o carro de aniversário de 15 anos.

Belinho, pai da cantora, contou ao G1 que o carro foi comprado em Palhoça. Santa Catarina, com débitos e tudo. O comprador foi informado do IPVA atrasado e as multas do veículo.

“Os débitos foram pagos semana passada. A gente pegou o carro com débito, e fez um acordo descontando os valores”, disse o pai da jovem cantora.