Melody e Naldo lançam versão brasileira de hit do cantor Chris Brown

O lançamento da dupla deu o que falar nas redes sociais por ser claramente uma cópia do hit “Kiss Kiss” do cantor norte-americano.

Falou em polêmica, pode ter certeza que Mc Melody pode entrar no meio disso. Nessa última sexta-feira (16), a jovem lançou sua nova música “Love Love” em parceira com o cantor Naldo e já gerou um grande rebuliço nas redes sociais.

A nova canção não foge do tão conhecido estilo de Melody, que sempre traz músicas chicletes no seu repertório musical. Esse novo sucesso trouxe influências internacionais que são muito características de sua nova parceira, Naldo Benny. O refrão do hit “Love, Love” seria uma versão abrasileirada da música “Kiss Kiss”, do cantor norte-americano Chris Brown – que é um grande ídolo do Naldo. Sendo esse hit, um dos maiores sucessos do cantor norte-americano no ano de 2007.

Os internautas estavam ansiosos pelo resultado dessa parceria, pois como bem sabemos Naldo e Melody são duas personalidades bem polêmicas. Como disse o ditado “ Deus perdoa, já a Internet…”, depois de “Love, Love” se postado no canal do YouTube da cantora, a Internet foi a loucura e não perdoou um detalhe sequer.

“ Arrasaram demais, nota dó!“;

“É um sample da música kiss kiss do Chris Brown?“;

“ Saudades de 2 min atrás quando eu nunca tinha escutado essa bomba“;

“Podiam fazer música sem usar a música dos outros né?“;

“(Risos) deixa o Chris Brown ver isso“;

“A Melody já lançou música original? Ser usar de base músicas gringas? Pergunta genuína“, comentaram alguns internautas.

Já no Twitter, alguns usuários acabaram elogiando o trabalho da dupla:

Amei! Quando Melody tiver com 20 anos e Naldo com 60, ele dirá que sem ele a carreira dela não teria alavancado (risos) mas amei!“

“Queria poder falar mal, mas ficou muito bom, aff“

“Eu te dei love love love tu não Kiss Kiss Kiss Kiss’, meu deus que chiclete esse refrão (risos) que ódio, adorei“

“Gente, mas ficou muito bom. Olha. Prometeram nada e entregaram tudo“

“Gente, para com o hate por modinha, a música ficou boa, talvez sem o Naldo ficasse melhor, mas a música está boa“.

Parece que esse novo hit é a famosa definição de “ou você ama ou você odeia”. Você tá de que lado?